Niente più topi all’asilo: riapre il nido ’Rosaspina’. Le famiglie: "Più controlli"

Rimini
CronacaNiente più topi all’asilo: riapre il nido ’Rosaspina’. Le famiglie: "Più controlli"
16 set 2025
RITA CELLI
Cronaca
Niente più tracce di topi all’asilo nido ’Rosaspina’. L’intervento di disinfestazione, avviato dopo che una settimana fa erano stata rilevata la presenza di topi al nido, ha dato i risultati sperati. E così ieri, dopo l’ultimo sopralluogo, il Comune di Santarcangelo ha comunicato alle famiglie che il nido oggi apre regolarmente. Una buona notizia per i genitori dei bambini, che però chiedono rassicurazioni all’amministrazione per il futuro. "La presenza di topi all’asilo era già stata rilevata a fine luglio, costringendo alla chiusura anticipata del centro estivo del ’Rosaspina’. A questo punto, vogliamo capire quali misure saranno prese per prevenire il problema". Quest’anno sono 114 i nuovi iscritti ai nidi di Santarcangelo, il 14% in più dello scorso anno, grazie alla sezione aggiuntiva ricavata nel ’Mongolfiera’, l’altro asilo nido comunale della città, finalmente riaperto dopo i lavori. Sono 14 (2 in più di un anno fa) i bambini che frequentano il nido privato Pian dei Giullari con retta equivalente a quella pubblica grazie alla convenzione tra i gestori e il Comune. Ieri, primo giorno di scuola, il sindaco Sacchetti e gli assessori Mussoni e Paganelli hanno fatto visita agli alunni di vari plessi. Rientro alla normalità per tutti i ragazzi della scuola media ’Saffi’, dopo i ritardi del cantiere di un anno fa. Sono 2.892 in tutto i bambini e i ragazzi che frequentano le scuole di ogni ordine e grado a Santarcangelo.

