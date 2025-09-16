Niente più topi all’asilo: riapre il nido ’Rosaspina’. Le famiglie: "Più controlli"

Niente più tracce di topi all’asilo nido ’Rosaspina’. L’intervento di disinfestazione, avviato dopo che una settimana fa erano stata rilevata la presenza di topi al nido, ha dato i risultati sperati. E così ieri, dopo l’ultimo sopralluogo, il Comune di Santarcangelo ha comunicato alle famiglie che il nido oggi apre regolarmente. Una buona notizia per i genitori dei bambini, che però chiedono rassicurazioni all’amministrazione per il futuro. "La presenza di topi all’asilo era già stata rilevata a fine luglio, costringendo alla chiusura anticipata del centro estivo del ’Rosaspina’. A questo punto, vogliamo capire quali misure saranno prese per prevenire il problema". Quest’anno sono 114 i nuovi iscritti ai nidi di Santarcangelo, il 14% in più dello scorso anno, grazie alla sezione aggiuntiva ricavata nel ’Mongolfiera’, l’altro asilo nido comunale della città, finalmente riaperto dopo i lavori. Sono 14 (2 in più di un anno fa) i bambini che frequentano il nido privato Pian dei Giullari con retta equivalente a quella pubblica grazie alla convenzione tra i gestori e il Comune. Ieri, primo giorno di scuola, il sindaco Sacchetti e gli assessori Mussoni e Paganelli hanno fatto visita agli alunni di vari plessi. Rientro alla normalità per tutti i ragazzi della scuola media ’Saffi’, dopo i ritardi del cantiere di un anno fa. Sono 2.892 in tutto i bambini e i ragazzi che frequentano le scuole di ogni ordine e grado a Santarcangelo.