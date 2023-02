Niente ‘Ride Riccione’: l’addio diventa un caso

Addio Ride Riccione. L’evento dedicato al mondo delle due ruote con la granfondo e una serie di iniziative rivolte a tutti, grandi e piccoli, quest’anno previsto per la fine di maggio, non ci sarà. "Rimborseremo i tanti che si erano già iscritti – premette Gianfranco Sanchi, presidente del comitato organizzatore –. Dispiace, ma evidentemente l’amministrazione comunale ha fatto altre scelte". Dal municipio ribattono così: "Avremmo garantito patrocinio, uso gratuito di piazzale Roma e supporto logistico. Siamo rammaricati". Parole che agli organizzatori ricordano le lacrime di coccodrillo. La giunta ha deciso d sostenere la Granfondo Riccione che si terrà in primavera con un sostegno economico di 12mila euro che potrebbe aumentare con risorse regionali. Cifre comunqnue molto distanti dall’impegno economico richiesto in passato dalla Ride Riccione. "Hanno fatto una scelta – riprende Sanchi –. Ci hanno negato contributi economici, mentre spendono, e non poco, in altre cose che fanno riflettere". Da via Vittorio Emanuele II fanno presente che "l’amministrazione comunale ha valutato che la spesa a carico degli enti pubblici sostenuta negli anni scorsi fosse eccessiva rispetto al ritorno garantito dalla Ride Week Riccione sia in termini di pubblico che mediatici".

Accuse che Sanchi rigetta. "Non ci stiamo a essere attaccati sulla promozione. Sono stati pochi gli eventi per i quali è stata fatta una simile promozione, come è il caso della Ride Riccione. Abbiamo avuto collaborazioni con tutte le federazioni ciclistiche e anticipato tendenze come la gravel o i percorsi gourmet. Per quel che riguarda le presenze, servono tempi congrui per far crescere un evento e non dimentichiamo che noi siamo ‘caduti’ nel periodo della pandemia. Quest’anno c’era l’occasione per rilanciarsi e le iscrizioni andavano bene. Ma con queste condizioni abbiamo preferito fermarci". Ed infine: "Non si dica che in passato abbiamo disturbato. Basta chiedere ai bike hotel della bontà dell’evento". Dispiaciuto è il presidente della Federazione ciclistica italiana Cordiano Dagnoni. "È un vero peccato. Era una manifestazione su più giornate che coinvolgeva intere famiglie ed aveva raccolto un buon consenso". In municipio la strada è ormai tracciata e la Ride Riccione non ne fa parte. "L’amministrazione ha tenuto in debita considerazione anche le osservazioni degli operatori turistici che a più riprese avevano sottolineato i disagi eccessivi provocati dall’evento a fronte di un limitato apporto di turisti e di spese considerate troppo elevate. Infine ricordiamo che il prossimo 26 marzo si svolgerà la Granfondo Riccione, una corsa che sta già riscuotendo un ottimo ritorno mediatico".

Andrea Oliva