Niente sconti per i chiringuito: "Stop a eventi e musica alle 23,30. E chi sgarra verrà sanzionato"

La musica non cambia per i chiringuito. In spiaggia stop a deejay, concerti ed eventi dal vivo alle 23,30 anche quest’estate. E chi sarà sorpreso a sgarrare "sarà sanzionato". La linea di Palazzo Garampi non cambia dopo le polemiche e le multe delle ultime stagioni per i balli abusivi in spiaggia. A ribadirlo è stata Valentina Ridolfi, assessore al demanio, nell’incontro con le associazioni di categoria degli operatori di spiaggia. Un primo incontro "del tavolo permanente che abbiamo deciso di avviare con i bagnini e gli altri operatori della spiaggia – spiega Ridolfi – in vista del nuovo piano dell’arenile che sarà definitivamente adottato a breve (nel giro di poche settimane) e del tema delle concessioni". Sulle concessioni "siamo sempre in attesa che il governo batta un colpo" su come gestire i bandi e sui decreti attuativi necessari, a partire da quello sugli indenizzi per chi non si vedrà rinnovare la concessione balneare.

Ma nell’incontro di ieri si è parlato anche dei chiringuito. Quest’anno ci sono alcune novità su linee guida e sui documenti che andranno presentati per ottenere l’autorizzazione. Ma la filosofia non cambia, in particolare sugli orari consentiti per la musica e l’intrattenimento dal vivo. "Siamo decisi a confermare gli orari della scorsa stagione – conferma l’assessore – Quindi stop alla musica e agli eventi in spiaggia alle 23,30. È l’orario giusto, per mantenere l’equilibrio". Il regolamento concederà, come in passato, la possibilità di deroga per due sole serate stagione, fino all’una di notte, e in occasione di serate particolari come la Notte rosa e Ferragosto. "È fondamentale evitare gli eccessi – continua Ridolfi – e rispettare le regole. L’abbiamo ribadito chiaro e tondo agli operatori".

Una linea condivisa dai bagnini e dai titolari di bar e ristoranti di spiaggia. "Lo stop della musica alle 23,30 è giusto – dice Marco Mauri, presidente del consorzio dei locali di spiaggia – Certi episodi avvenuti nell’ultima estate non si devono più ripetere, perché danneggiano tutti. La spiaggia non può diventare una discoteca a cielo aperto".

Manuel Spadazzi