"Niente sconti sull’Imu". Futura all’attacco di Ugolini

Niente sconti sull’Imu. "Coriano continuerà ad applicare l’aliquota massima per quanto di sua competenza, rinunciando a intervenire per andare a limitare il carico fiscale che grava sulle famiglie". L’opposizione di Coriano Futura attacca la giunta Ugolini dopo essersi vista bocciare la proposta di limitare l’Imu sugli immobili dati in comodato d’uso gratuito dai genitori ai figli. "Comuni a noi vicini, come Riccione, hanno deciso già da tempo di inserire ulteriori riduzioni in aggiunta a quella già prevista da una normativa nazionale, di per sé molto limitante e rigida specialmente per alcune categorie". A Coriano, invece, non accadrà. "Siamo rimasti sorpresi dalla risposta data in commissione dal Sindaco Ugolini, che ha liquidato la questione sostenendo che il bilancio non consente di coprire quella riduzione di entrata dell’Imu. La nostra proposta di concedere ulteriori agevolazioni sulle case concesse in comodato d’uso gratuito ai figli non è stata recepita".