Niente sentenza, la città resta col fiato sospeso

Città sospesa. Ieri udienza lampo a Roma al Consiglio di Stato. Meno di mezz’ora in cui gli avvocati di parte hanno avuto modo di puntualizzare alcuni aspetti. Non è stato ascoltato nessuno dei protagonisti politici, tant’è che anche Daniela Angelini, intenzionata a presenziare all’udienza, è infine rimasta a Riccione. Il Consiglio ha ora 23 giorni utili prima di poter presentare la sentenza, ma gli umori di ambo le parti portano il pronunciamento a tempi ravvicinati. Se saranno alcuni giorni o più di una settimana è da vedere. Nessuno si sbilancia e i commenti arrivano con il contagocce. A rompere gli indugi è stato ieri mattina il segretario del Pd Riziero Santi dicendo che "il Partito democratico di Riccione c’era prima, c’è ora e ci sarà dopo il pronunciamento del Consiglio di Stato, qualunque esso sia. Più decisi e determinati di prima. Abbiamo fatto i conti anche con i nostri errori, quando ci sono stati, ma non abbiamo mai abbandonato la nostra idea di città alternativa a quella che abbiamo vissuto negli otto anni di amministrazione Tosi. Il Pd ha una organizzazione strutturata e un gruppo dirigente che incorpora gli eletti ma che va oltre gli eletti. Per il Pd il programma amministrativo è la declinazione di una visione e di un progetto politico strategico che riguarda le cose da fare qui ed ora, ma in un’ottica di prospettiva che guarda oltre la legislatura. Perciò per noi l’esito di una battaglia, qualunque esso sia, non è mai l’esito della guerra. Con questo spirito viviamo questo momento. Non abbiamo a cuore le sorti nostre personali, ma l’interesse supremo della città".

Se sia un modo per mettere le mani avanti lo si capirà tra qualche giorno. Sul versante opposto Fabrizio Pullè mostra calma. "Per quanto emerso nel ricorso della ex maggioranza non vediamo elementi di novità rispetto alla sentenza del Tar. È presumibile che i tempi per il pronunciamento del Consiglio di Stato siano più brevi dei 23 giorni consentiti. Noi siamo tranquilli, abbiamo fiducia e attendiamo il verdetto". I movimenti politici e i confronti nei due schieramenti visti negli ultimi mesi sono congelati in attesa del pronunciamento del Consiglio di Stato.

Restano in attesa anche la città e lo stesso municipio oggi commissariato. Ci sono partite il cui esito sarà modificato se dovesse cambiare la guida in municipio. Ad esempio la tassa sull’occupazione del suolo pubblico per i dehors, che la commissaria non ha fissato in attesa della sentenza. Ma c’è anche il palinsesto del Natale che attende di essere messo nero su bianco in tutte le sue parti.

Andrea Oliva