Niente tassa e taxi gratis per i turisti tedeschi

Niente tassa di soggiorno e taxi pagato per raggiungere l’albergo e la stazione. Federalberghi punta forte sul mercato turistico tedesco sfruttando i nuovi treni che con la bella stagione collegheranno Monaco e Vienna con Riccione, di giorno e di notte. L’operazione si chiama Riccione Go e ricorda Riccione in treno, il progetto di Federalberghi con il Comune e Trenitalia che vede decine di hotel promuovere la vacanza in treno compensando il prezzo dei biglietto seguendo determinati criteri. Per i turisti tedeschi non c’è il rimborso dei biglietti, ma una serie di benefit (per soggiorni di almeno 5 giorni) che si legano alla promozione che Federalberghi ha appena iniziato a fare con il nuovo portale riccionego.com. Qui si trovano le indicazioni in lingua tedesca per il turista che vuol trascorrere la vacanza a Riccione, e una lista di hotel che hanno aderito all’iniziativa. Per il momento sono una trentina. "Vogliamo puntare – spiega il direttore Luca Cevoli – sulle opportunità che offrono i treni diretti tra Monaco e la Riviera, e sulla seconda linea che vede l’Obb nightjet partire da due destinazioni, Monaco e Vienna, per poi procedere da Villach fino alla costa romagnola. Si parte alle 10 di sera circa e si arriva al mattino poco prima delle 8 – prosegue Cevoli -. Abbiamo siglato un accordo con la cooperativa taxisti che consentirà ai turisti tedeschi di scendere dal treno e salire sul taxi di fatto senza pagarlo". Quando il cliente arriverà in hotel presenterà una ricevuta che gli verrà rimborsata o scalata dal conto a seconda della scelta che faranno le singole strutture. "Sarà un contributo variabile tra i 30 e i 40 euro a seconda del numero di stelle della struttura".

Fin qui i benefit, che contano anche sull’azzeramento dell’imposta di soggiorno per quei turisti che si fermeranno in albergo almeno cinque notti. L’altra parte del progetto riguarda la promozione in Germania. Il portale riccionego.com è già operativo. "Dalla prossima settimana partirà anche una campagna social dedicata al progetto – riprende il direttore – Inoltre abbiamo realizzato vari contributi tra un cui video pensato appositamente per questo progetto". Anche il Comune ha sposato il progetto promozionale di Federalberghi con un contributo di 29mila euro. Tutto è pronto per l’assalto al mercato turistico tedesco sfruttando i treni tanto cari all’Apt regionale, che si è spesa per farne una vera opportunità per la riviera.

Andrea Oliva