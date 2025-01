"Niente traffico, clienti Sigep dirottati qui"

Un ottimo bilancio quello dell’edizione del Sigep concluso mercoledì: abbiamo avuto una quarantina di alberghi aperti, con percentuali di riempimento vicine al tutto esaurito. Hanno lavorato benissimo anche i ristoranti cittadini. E soprattutto ci sono arrivate tante richieste da parte di operatori che per la prossima edizione verranno negli alberghi di Bellaria Igea Marina, per le migliori condizioni di viabilità rispetto a quelli di Rimini Sud e Marina Centro". Gongolano gli operatori turistici della città di Panzini. Un Sigep dolcissimo il 46esimo al quartiere fieristico.

"Il Sigep è andato molto bene – attacca Emanuele Campana, presidente dell’Associazione albergatori Federalberghi, titolare dell’hotel Rio –. Una quarantina di alberghi aperti, più che a Capodanno, con tantissimi ospiti che ci hanno detto di aver apprezzato l’ospitalità, ma anche la posizione rispetto ai padiglioni fieristici, molto più semplici da raggiungere. Uno dei miei clienti, un espositore, voleva addirittura versarmi la caparra per la prossima edizione. Non ho accettato perché è troppo presto, ma ho apprezzato il gesto, diciamo così".

"La Fiera è molto più vicina e soprattutto raggiungibile dalla nostra città, soprattutto rispetto alla mole di traffico che c’è in direzione Sud – aggiunge Graziano Gasperini, ex presidente dell’Aia e titolare dell’hotel Mediterraneo –. Mi è capitato di sentire parlare al telefono alcuni operatori del Sigep, che erano nostri ospiti nei giorni scorsi, con i loro colleghi. I nostri clienti erano già tornati tranquillamente in albergo mentre i colleghi erano ancora intruppati nel traffico. Così terminata la fiera sono venuti a vedere l’hotel, il mio e altre strutture, dicendo che per il prossimo anno si ’trasferiranno’ in zona Nord".

Non pochi espositori hanno, come noto, soggiornato ancora più a Nord, Cesenatico, Cervia e Milano Marittima. "Vero che dal punto di vista del trasporto ferroviario noi siamo penalizzati – aggiunge Gasperini – ma per quel che riguarda la raggiungibilità con l’automobile invece cambia la musica: in 20-30 minuti si arriva al quartiere fieristico, e viceversa. Parliamo, soprattutto in certi orari di punta, di un tempo quasi dimezzato rispetto al capoluogo. Credo che per l’edizione 2025 del Sigep ci sarà spazio per l’apertura di altri alberghi a Bellaria e Igea Marina. Magari quelle che solitamente aspettano Pasqua per iniziare la stazione, potrebbero anticipare con profitto".

Mario Gradara