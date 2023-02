Niente vendita per le Bertazzoni "Verrà sistemata per la Cetacea"

La giunta comunale ha dato il via all’operazione Bertazzoni. L’immobile non verrà veduto, come al contrario voleva fare l’amministrazione precedente, ma sistemato. Per prima cosa il nome della ex colonia è scomparso dall’elenco dei beni immobili da valorizzare o alienare. Dunque, coerentemente con quanto detto in campagna elettorale, l’edificio non verrà venduto. Il problema sorge alla domanda cosa farne. Con l’amministrazione precedente l’edificio sarebbe stato venduto così da farne un albergo in riva al mare. Con i sodi ricavati sarebbe stato finanziato il progetto per ridare vita alla colonia Reggiana e farne un polo per gli sport di mare. La giunta Angelini, invece, vuole tenersi le Bertazzoni ed ha chiesto ad alcuni studi di ingegneria dei preventivi per poter procedere con una perizia tecnica sull’edificio. L’intenzione, spiega l’assessore all’Urbanistica Christian Andruccioli, è di restituire la colonia alla città. Come? La perizia servirà a capire quali lavori si rendono necessari per adeguare l’immobile, chiuso ai tempi della giunta Tosi per le carenze di sicurezza manifestate dalla struttura. L’attuale amministrazione vuole rendere l’immobile agibile. Poi lo riaprirà alla Fondazione cetacea, spiegano dal municipio. "E’ intenzione di questa amministrazione ripristinare gli spazi precedentemente utilizzati da Cetacea". Un messaggio chiaro rivolto alla Fondazione che è impegnata attualmente a Rimini nei lavori di adeguamento del delfinario dove potrebbe aprire al pubblico già in giugno.

La giunta Angelini vuole tuttavia che Cetacea mantenga un presidio riccionese sul mare. Per riuscirci andrà chiarita, grazie alla perizia, l’entità dei lavori che il Comune dovrà eseguire per sistemare l’edificio.

A seconda delle porzioni dello stabile rese agibili, "la colonia potrà essere sede anche di altre associazioni del territorio".

Andrea Oliva