Nigro: "Torno indietro nel tempo e racconto l’orrore di Auschwitz"

Domani sera tutti sintonizzati su La7, ma la visione sarà possibile anche su Amazon Prime e History Channel Italia. Nel Giorno della memoria, andrà in onda Auschwitz - Countdown to Liberation, un documentario scritto dallo sceneggiatore riminese Paolo Nigro, per la regia di Max Serio e la coproduzione internazionale di Picasso Film (Repubblica Ceca), Tvp, Inbornmedia (Polonia), Rtl (Germania) e Sd cinematografica (Italia). Verrà trasmesso in prima serata in numerosi Paesi che ne hanno comprato i diritti, e anche durante le celebrazioni ufficiali che si terranno proprio ad Auschwitz, alla presenza di delegazioni internazionali, sovrani e capi di Stato. Un bel riconoscimento per Nigro. "In passato questo onore è spettato a grandi registi e sceneggiatori, per cui sono molto emozionato di aver ricevuto l’invito. Ringrazio Max Serio per la grande opportunità".

Di cosa parla nel dettaglio il documentario?

"Racconta la storia degli ultimi 257 giorni prima della liberazione del campo di concentramento e dello sterminio nazista tedesco di Auschwitz-Birkenau, simbolo globale del genocidio e dell’Olocausto. Contiene commoventi testimonianze dei sopravvissuti e filmati d’archivio unici. Torniamo indietro nel tempo per raccontare la storia del campo, attraverso 4 diverse prospettive: prigionieri, liberatori, carnefici e popolazione polacca vicina ad Auschwitz".

Quando l’avete girato?

"È stato un lavoro durato più di un anno. Non sarebbe stato possibile senza l’aiuto dell’Auschwitz-Birkenau Memorial Foundation: ci ha dato accesso a fonti e luoghi non aperti al pubblico. Insieme a Serio e all’editor Victor Tomsa, abbiamo passato settimane intere in studio e viaggiato per tutta Europa a raccogliere le testimonianze degli ultimi sopravvissuti. In particolare quella del signor Oleg Mandic, ultimo prigioniero a lasciare Auschwitz dopo la liberazione. Si potrà vedere su History Channel Italia domani alle 21, su Prime sarà disponibile dal 27 gennaio e su La7 domani alle 23.50".

Un lavoro duro a livello umano?

"Questi incontri hanno la capacità di cambiarti la vita. È stato certamente il mio lavoro più complicato. Non si può fare a meno di immedesimarsi nelle atroci sofferenze dei prigionieri. Non si può rimanere indifferenti all’orrore".

Qual è la sua speranza?

"Che questo lavoro sia utile per rafforzare la consapevolezza degli orrori di Auschwitz nelle nuove generazioni".

Nuovi progetti in corso?

"Sto lavorando a un documentario, per il mercato mondiale, sull’isola di Lampedusa e il fenomeno migratorio. In primavera sarà distribuita in Italia una serie documentaristica internazionale che racconta la terribile storia del dottor Mengele, l’angelo della morte di Auschwitz, girato in parte anche a Rimini. Tra i miei sogni c’è quello di raccontare la mia città, Rimini, ma da un aspetto ancora inedito".

Rita Celli