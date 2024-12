Nile Rodgers & Chic arrivano in Riviera

Sei date italiane, di cui una in Riviera, per uno degli artisti più influenti della storia della musica: Nile Rodgers & Chic tornano in Italia nell’estate del 2025. In Riviera l’appuntamento è all’arena della Regina di Cattolica venerdì 18 luglio (biglietti in vendita da oggi alle 11 su Ticketone). Con una carriera senza precedenti, Nile Rodgers è un’icona che ha segnato intere generazioni con successi indimenticabili e una produzione musicale capace di attraversare epoche e stili. Con Nile Rodgers & Chic si celebra la musica in tutte le sue sfumature, dal funk alla disco, fino ai ritmi che hanno ispirato il mondo dell’hip-hop e del pop. Con successi come Le Freak, Nile Rodgers ha venduto 500 milioni di album nel mondo.