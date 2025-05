Nile Rodgers, una leggenda pronta a entrare nell’Arena: "Si ballerà e vi divertirete"

Nile Rodgers il 18 luglio all’Arena della Regina di Cattolica: sarà un concerto all’insegna dei suoi classici ’Le Freak’ e ’Everybody Dance’. Ma c’è dell’altro. "Ci saranno delle sorprese – dice il musicista statunitense – ma una cosa è certa: si ballerà e vi divertirete. È una promessa".

Sarà la sua prima volta sulla riviera di Rimini?

"No, abbiamo già suonato nella zona. Vengo in Italia da 45 anni. Ho suonato un po’ in tutta la penisola. Ho anche vissuto a Viareggio e a Marina di Pietrasanta, quando lavoravo in posti come La Bussola, il Covo, il Nordic. Prima di diventare Chic, eravamo la Big Apple Band".

Gli anni d’oro della disco...

"Quelli erano i grandi primi giorni della disco music. Abbiamo suonato in tutta Italia e quando siamo diventati Chic, la disco era ancora molto popolare e calda. Una delle cose che mi dà più soddisfazione ora è che avendo lavorato con persone come i Daft Punk, Beyoncé e David Bowie, abbiamo un repertorio fantastico e gigantesco. La maggior parte delle volte, quando vai a vedere una band, senti solo la loro musica. Ma poiché ho scritto canzoni per così tante persone, senti più degli Chic. Senti loro, senti Madonna, senti Bowie. Senti Daft Punk, Duran Duran".

Ha lavorato appunto con leggende come David Bowie, Madonna, Diana Ross, Moroder. Ha un ricordo speciale?

"Tutti quei momenti sono molto speciali. Il divertimento più grande della mia vita sono le collaborazioni. Negli ultimi anni ho lavorato con dj come Steve Aoki. Ho lavorato con Purple Disco Machine. Ho fatto il primo singolo dell’ultimo album dei Coldplay. Gli stili variano. Mi piace lavorare con persone di background diversi. Amo la musica che fa stare bene la gente. Prima ancora di suonare una nota, dico alle persone: suoniamo musica da ballo. Anche ai concerti spesso mi capita di dire: alzatevi e ballate. Dovete ballare. Dovete cantare. Divertitevi".

Ci sono artisti che trova particolarmente interessanti?

"A volte ascolto la musica di un artista, e semplicemente mi piace. Non tutti devono essere Diana Ross. Mi piace la musica e mi piace fare esperienza con persone diverse, stili musicali diversi, a prescindere dalla loro fama".

Il segreto del suo sound?

"Le mie radici, queste mani, questo cuore, questa testa e la mia chitarra speciale, la Hitmaker, la Fender Stratocaster del 1959".

Il jazz è fondamentale per lei?

"Sì. È molto importante. È per questo che vivo. Due settimane fa ho fatto un concerto, e quando sono sceso dal palco, ho detto alla mia ragazza: voglio fare questo per il resto della mia vista. Ma è così tanto che amo suonare e scrivere per le persone. È il dono più grande che una persona possa farmi: io suono, e vedo le persone felici. Fantastico".

Come individua i talenti con cui decide di lavorare?

"Se l’ascolto e mi piace, è tutto lì. Non serve altro. Lo sento, lo percepisco. A volte è anche la sfida a stimolarmi: provare a fare un successo con qualcuno di completamente nuovo che entra nella mia vita. Ho lavorato agli ultimi due album di Beyoncé, e l’unica indicazione che mi ha dato è stata: ’Sii Nile Rodgers’. Va bene. Posso essere Nile Rodgers".

Che consiglio darebbe ai giovani artisti?

"Se sei un artista e ami quello che fai, amalo e fallo. Non preoccuparti del fallimento. Non preoccuparti del successo. E mai fare di nuovo la stessa cosa. Dopo che ho fatto Let’s Dance con Bowie, e poi lui mi ha chiamato per altri tre progetti, dicevo sempre ’dobbiamo superare, dobbiamo superare Let’s Dance’; e lui diceva: no, non voglio competere con me stesso.E io: sì, dobbiamo competere. E lui non mi lasciava mai competere con me stesso. A quel punto era tipo: abbiamo fatto Let’s Dance, ora facciamo qualcosa di artistico, qualcosa per divertimento. È anche per questo che mi piace lavorare con vari artisti di culture estrazioni sociali e successo diverso".

Riccardo Bianchini

Mario Gradara