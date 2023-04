"No a nuovi supermercati nell’area dell’ex Questura"

Contro il progetto di riqualificazione dell’ex Questura si schierano anche i commercianti. Una posizione netta e categoria, quella presa da Confesercenti, che dice di "condividere le dichiarazioni del sindaco Jamil Sadegholvaad" su Rimini life, il piano presentato da Ariminum sviluppo immobiliare (la società che ha comprato il complesso all’asta per 14,5 milioni) che prevede, nell’area dell’ex Questura, un nuovo supermercato, oltre a servizi e case. "È chiaro che tutti auspichiamo la riqualificazione di quell’area – premette Mirco Pari, il direttore di Confesercenti – Ma la soluzione non può certo essere la realizzazione di 1.500 metri quadri di nuove superfici commerciali, che unita ad ulteriori superfici previste a servizio della vendita arriverebbe a coprire 6.000 metri quadri, andando sicuramente a incidere pesantemente sulla viabilità già intensa della zona". Pari ricorda che sono già previsti a Rimini "un nuovo supermercato della Coop (pari a 1.600 metri quadrati di superficie di vendita) nell’area Fox - vicino all’Arco d’Augusto - e si sta procedendo con l’iter per realizzare la nuova sede del Mercato coperto. Motivi in più per cui Rimini non ha certo bisogno di nuovo commerciale". Confesercenti ribadisce, sulla scorta di quanto detto giovedì in consiglio comunale da Sadegholvaad, che "un nuovo insediamento commerciale non rappresenta un interesse pubblico tale da giustificare un accordo di programma per accelerare i tempi di riqualificazione". E "neanche basta la motivazione del degrado a forzare la programmazione urbanistica. Questo vale per l’ex Questura così come per le ex colonie, gli hotel chiusi, le aree artigianali non utilizzate". "La nostra – continua pari – è una posizione coerente. Abbiamo seguito la genesi di progetti analoghi in altri comuni, come Misano e Bellaria, e in ogni occasione abbiamo ribadito che non si possono superare gli ordinari strumenti urbanistici per cercare di realizzare nuove superfici commerciali in nome di un presunto interesse pubblico".

Sulla questione interviene pure Gioenzo Renzi di Fratelli d’Italia, che ha proposto e ottenuto (insieme agli altri consiglieri di opposizione) il consiglio tematico di giovedì scorso sull’ex Questura. "Su quell’area esisteva un masterplan che ora il Comune, in modo sorprendente, ha dichiarato superato...". Renzi ricorda "l’accordo di programma che il Comune fece nel 2014 per l’area di via della Fiera con Conad", "con 5mila metri quadrati di superficie commerciale (il supermercato e non solo), altri 2.500 di uffici e 8.500 di residenziale". Renzi fa capire, insomma, che il Comune starebbe utilizzando due pesi e due misure. Per il consigliere è necessario che Comune e Ariminum trovino un accordo "per riqualificare in tempi rapidi l’ex Questura".