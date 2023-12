"No al Mercato coperto nell’area del Settebello"

"Il trasferimento del Mercato Coperto nell’area del Settebello è incompatibile: paralisi del traffico e inquinamento". Lo soteien il consigliere di FdI, Gioenzo Renzi, che aggiunge: "Il progetto prevede il trasferimento di 120 operatori per due anni, in una struttura provvisoria, su una superficie ridotta e comporta un aumento del 39% delle tariffe annue: con il canone a banco, che crescerà da 3.673 euro a 5.108 euro. In tale contesto sarebbe stata più giustificata la diminuzione dei canoni, tenuti presente i prevedibili disagi e il rischio di perdita clienti. Opportuno evidenziare che via Roma è percorsa dagli oltre 20mila autoveicoli al giorno. Inoltre il trasferimento sull’area del Settebello penalizzerà gli esercizi commerciali di via Castelfidardo e va Michele Rosa e le altre attività del Centro storico. Per mitigare i danni, ho proposto il trasferimento nell’area di piazza Gramsci. Ho anche chiesto di conoscere le rilevazioni preventive di Arpae sulla compatibilità di un mercato in un sito con il traffico paralizzato".