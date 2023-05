"No al tunnel tra darsena e porto"

"La riqualificazione di San Giuliano mare non può prescindere dal collegamento tra darsena e piazzale Boscovich. Non basta più il traghetto, serve un tunnel sottomarino. Si può installare un ‘tubone’ di 50 metri per i pedoni sotto il portocanale". Gioenzo Renzi non si arrende. Tanto che nell’ultimo consiglio comunale il capogruppo di Fratelli d’Italia è tornato a chiedere il tunnel. Proposta bocciata dall’assessore all’urbanistica Roberta Frisoni, che rimanda a nuove soluzioni legate all’attesa riqualificazione del ’triangolone’ nella zona del porto. "Al di là delle problematiche tecniche legate a un tema di salubrità e sicurezza, che rendono il progetto del tunnel di difficile attuazione – premette la Frisoni – come amministrazione comunale non condividiamo i presupposti di un intervento che sta ‘sotto’. Creare un’opera sottomarina non rientra nelle corde di una città come la nostra che sta investendo sulla fruibilità del paesaggio con infrastrutture funzionali e allo stesso tempo piacevoli da vivere, di rilancio. Lavorare al di ‘sopra’ è sicuramente la direzione migliore, coerente con la strada intrapresa. L’eventuale creazione di un nuovo collegamento tra i due volti del porto è all’interno dei ragionamenti intorno al masterplan del ’triangolone’".