"No alla demolizione del condominio Nettuno. Intervenga il Comune"

"No demolizione! L’errore non è dei proprietari. Il Comune risponda". È l’appello che si legge sul megastriscione giallo che campeggia al secondo piano del condominio Nettuno, in viale Tasso, al centro di una complessa querelle giudiziaria.

A oltre vent’anni dalla costruzione infatti, come già anticipato, i proprietari rischiano la demolizione dell’immobile per una sentenza del Consiglio di Stato che, su ricorso dei vicini, ha annullato la concessione edilizia, rilasciata dallo stesso Comune il 9 aprile 2003. In ballo dieci abitazioni sulle quali i proprietari hanno investiti i loro risparmi.

I giorni scorsi, su loro richiesta, sono stati ricevuti dagli amministratori comunali, presenti gli avvocati Flamini e i condomini con il loro legale Nesi. "Al Comune di Riccione – racconta Paolo Travagli, che ha acquistato l’appartamento nel 2015, ignaro di quanto stava accadendo – , abbiamo chiesto la fiscalizzazione dell’abuso tramite il nostro legale per sanare la parte abusiva del terzo e del quarto piano. Il Comune deve assumersi le proprie responsabilità senza farci pagare nulla. Gli amministratori ci hanno detto che ci daranno un riscontro, a seguito di un confronto con l’avvocato Graziosi di Bologna".

Il caso è talmente complesso che per ora resta in standby. Oltre alla causa amministrativa, che ha portato all’annullamento della concessione edilizia, alcuni anni fa altri due vicini hanno intentato una causa civile ai proprietari per le distanze non rispettate.

ni. co.