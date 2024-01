"No alla ferrovia interrata, sottopasso in zona Nord"

"La proposta alternativa all’innalzamento della ferrovia nel tratto di Bellaria che avevo fatto non era l’interramento dei binari, ma la realizzazione di due sottopassi viari". Lo precisa il consigliere di minoranza di Alternativa Democratica Andrea Silvagni. Che aveva ipotizzato - in vista del potenziamento della linea Rimini - Ravenna con alta frequenza di treni nel periodo estivo - "un attraversamento viario in zona nord, vicino ad Aquabell, sovrappasso o verosimilmente sottopasso". Era stato l’ex consigliere Massimo Bordoni, nel maggio scorso, ad avanzare l’ipotesi di interramento dei binari, evitando l’innalzamento del tratto. Innalzamento peraltro, come riportato nei giorni scorsi su queste colonne, ritenuto oggi non praticabile dagli enti sovraordinati coinvolti, Rfi e Regione Emilia Romagna.