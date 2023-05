"No alla massicciata ferroviaria, i binari vanno messi sottoterra"

"Non è possibile pensare al futuro prossimo con la città turistica caratterizzata da piloni di cemento per l’innalzamento della ferrovia. Perché non puntare all’interramento dei binari nel tratto bellariese, soluzione scelta di recente da altre città". Lo afferma Massimo Bordoni, ex consigliere comunale di Forza Italia, oggi in forza alla Lega. Bordoni si è dimesso da tempo dal consiglio, ma resta figura influente della politica locale. "Un argomento così importante per la città come quello della ferrovia – afferma – merita molto più spazio alla discussione senza rimanere inerti ad aspettare la decisione regionale. Siamo l’unico comune della costa amministrato dal centro-destra, c’è il rischio che a Bologna ’non siano dalla nostra’ e ci propinino la soluzione più economica e invasiva. Perciò deve entrare in gioco la politica, facendosi forza della vicinanza ai ruoli superiori di governo nazionale che a oggi sono proprio nell’ambito delle infrastrutture e trasporti. Benissimo il grande impegno e i risultati ottenuti da questa giunta nell’ambito scuola e cultura, ma la scelta sulla ferrovia determinerà la cartolina del futuro e non riesco ad immaginare dei piloni di cemento o altri elementi di intralcio, mi piace immaginare giardini e piste ciclabili al posto dei binari che tagliano in due la città. In passato questo argomento veniva rispolverato ad ogni scadenza elettorale, questa volta siamo arrivati a capolinea, si prospetta la chiusura dei passaggi a livello. L’impronta lasciata da Nando Fabbri è l’Isola dei Platani, quella di Enzo Ceccarelli il porto, quella di Filippo Giorgetti sogno sia l’interramento. Molte città in questi ultimi anni lo hanno progettato e ora lo stanno realizzando, proviamoci".