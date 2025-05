No alla scarcerazione, il Riesame su Louis:: "Pericolo di fuga"

Il reato contestato a Louis Dassilva, è punito con l’ergastolo e dalla difesa non sono state presentate "elementi tali da far ritenere in concreto insussistenti le esigenze cautelari, compreso il pericolo di fuga collegato ad altra famiglia in Africa". Sono le motivazioni con cui il Riesame ha respinto la richiesta di scarcerazione per l’uomo accusato dell’omicidio di Pierina Paganelli. Oggi è atteso un nuovo pronunciamento che segue una seconda decisione dei giudici successiva alle dichiarazioni con cui Manuela Bianchi ha preso le distanze dall’ex amante.