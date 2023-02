"No all’allevamento di polli con 16 capannoni"

I ‘grattacieli orizzontali’, come Tonino Guerra definiva i capannoni dei polli, continuano a far discutere. E dall’interesse di decine di cittadini dell’alta Valmarecchia, riunitesi per studiare i documenti con cui la Regione Emilia-Romagna ha autorizzato i lavori per la creazione di un nuovo impianto in località Cavallara, nel comune di Maiolo, è nato ‘Per la Valmarecchia - Comitato per la tutela dagli effetti degli allevamento intensivi’. Il neo comitato scende subito in campo: sabato 11 febbraio (ore 20.30) ha organizzato al Teatro Sociale di Novafeltria l’incontro dal titolo ‘L’allevamento intensivo che porta l’alta Valmarecchia indietro di 50 anni’. Accompagnata dallo slogan ‘Salute, Valmarecchia! Stop allevamenti intensivi’, la serata prevede sei interventi di altrettante figure: il presidente del comitato per la Vallesina Andrea Tesei, l’oncologo Lorenzo Menghini, il presidente di Italia Nostra Valmarecchia Massimo Bottini, l’ecologo dell’Università di Urbino Riccardo Santolini, il giornalista di Altraeconomia Luca Martinelli e Giulia Innocenzi, la giornalista di Report, autrice dell’inchiesta sugli allevamenti biologici di Fileni andata in onda il 9 gennaio. La Fileni, a fronte di un investimento milionario, "farà riprendere vita ad un’area dismessa – fa notare il sindaco di Maiolo Marcello Fattori – I capannoni da 3 piani passeranno a un piano, altezza 2,5 metri, schermati e mascherabili. E comunque il via libera è della Regione, non del Comune". Il Comitato invece contesta la variante al piano regolatore generale del Comune di Maiolo senza la quale non sarebbe stato possibile il nuovo impianto industriale, con 16 capannoni distribuiti in un’area più ampia rispetto a quella preesistente. "Non regge nemmeno la promessa di nuovi posti di lavoro alle: secondo i documenti l’allevamento ogni anno arriverà a produrre almeno mezzo milione di animali con 3 addetti".

"Siamo preoccupati per un intervento di cui nessuno ha finora informato i cittadini, – precisa il Comitato – con problematiche ambientali e paesaggistiche di grande impatto a cominciare dalle pesanti emissioni di ammoniaca e di metano, con effetti negativi sulla qualità dell’aria e sul riscaldamento globale, a cui si aggiungono le criticità legate agli sversamenti nel fiume e nelle falde acquifere, all’approvvigionamento idrico, alla viabilità e traffico". Tra gli aderenti al Comitato figura anche il sindaco di Novafeltria. "Non è un comitato del no – avverte Stefano Zanchini – ma un comitato che vuole fare chiarezza sull’iter autorizzativo, sul fatto che in futuro si tratterà solo di allevamenti di pollo biologici e non di altri animali, sul fatto che i loro pozzi non intacchino le captazioni di acqua a Secchiano per usi umani. In futuro vigileremo comunque sul rispetto della salute animale e ambientale". Mauro Carloni