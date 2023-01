"No all’allevamento di polli": nasce il comitato

L’incontro sul nuovo allevamento di polli della Fileni a Maiolo, organizzato dai residenti di Secchiano, due risultati li ha subito portati: grande (e inattesa) partecipazione e la creazione di un comitato di protesta. Al confronto non si sono sottratti né il sindaco di Novafeltria Stefano Zanchini né quello di Maiolo Marcello Fattori. Fattori ha ribadito come il progetto presentato da Fileni andrà a riqualificare l’area, ma dopo il servizio del programma di Rai3 Report contro gli allevamenti Fileni continuano le polemiche e i dubbi. Tra i tanti interrogativi sollevati il timore di danni alla salute e al patrimonio dei proprietari di case a ridosso dei capannoni: la poca trasparenza dell’intera operazione, e la considerazione che ai vantaggi per Maiolo "seguono tutti gli svantaggi per i cittadini dei comuni limitrofi, in particolare per la zona di Secchiano a Novafeltria". La viabilità sarebbe aggravata dal traffico pesante causato dal nuovo allevamento ("almeno un tir in più al giorno"), come il consumo di acqua prelevata dalle falde del fiume Marecchia ("il triplo di quella prelevata per l’intero abitato di Secchiano"). E ancora: "Quale sarà l’impatto paesaggistico per la vallata?", attaccano i residenti. Fattori ha citato ("a sproposito" secondo il comitato) Tonino Guerra: il poeta lamentava la presenza "di quei brutti capannoni" che col progetto di Fileni verranno demoliti. Demolizione che senza Fileni, dice Fattori, sarebbe stata irrealizzabile. Mugugni in sala e facce lunghe alla fine dell’incontro: "Questo sindaco è è solo l’inizio". Il nuovo comitato, che martedì si riunirà, rimprovera a Fattori di non aver detto la verità sui capannoni dell’allevamento Fileni, "che saranno 16 e non una decina".