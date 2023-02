"No all’antenna": in 150 firmano la petizione

Con un sit-in hanno protestato tutta la mattina contro l’installazione dell’antenna di Iliad Italia che si eleverà per circa 27 metri in viale Belluno. Protagonisti oltre 150 residenti dei viali limitrofi, che hanno pure aderito alla petizione popolare con la quale si chiede all’amministrazione comunale di bloccare i lavori e di trovare un luogo alternativo per l’impianto in questione col proprietario del terreno e la compagnia telefonica. L’antenna infatti s’innalzerà a una decina di metri dalle case, nonché vicino a un parco con giochi, punto di ritrovo soprattutto per bambini. Il forte dissenso è stato riportato su una serie di cartelli, sui quali si legge: ‘No antenna sulle teste dei nostri bambini’, ‘Salvaguardiamo dall’antenna l’unico spazio giochi e di socializzazione del borgo’, ‘No onde elettromagnetiche vicino al parco giochi dei bambini’. Gli interessati si ritroveranno in assemblea martedì nel alle 20,30 nel centro di Buon vicinato in viale Caravaggio. Giovani mamme e papà, ma anche nonni del posto, ieri hanno hanno fatto la spola nell’area verde contornata dalle case tra il via vai di una pattuglia di Carabinieri. Presenti anche alcuni esponenti di maggioranza e di opposizione. La raccolta firme continua, il timore delle ripercussioni nocive sulla salute pubblica dovute ai campi elettromagnetici è infatti alto, come pure la paura della una svalutazione degli immobili prospicienti. Non sarà facile dipanare la matassa, considerato che i lavori sono in stato avanzato e che il governo col decreto semplificazioni del 26 luglio 2020 stabilisce una nuova norma, bypassando i Comuni, che possono comunque avvalersi dei piani urbanistici. Una ventina di anni fa Riccione si era già dotato di un suo regolamento sulle antenne per telefonia.

Nel 2020 in consiglio comunale era stata presentata una mozione per aggiornarlo e istituire una commissione, poi rimasta al palo. Venerdì la giunta comunale ha intanto approvato una delibera che impegna l’amministrazione ad approvare un ‘Regolamento per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile con una mappa per minimizzare gli effetti dell’installazione degli apparati di telecomunicazioni’. Si proverà così la proliferazione dei ripetitori per la telefonia mobile. L’assessore Christian Andruccioli sottolinea: "Le preoccupazioni dei cittadini sono quelle dell’amministrazione. Limiteremo il più possibile gli effetti negativi delle installazioni delle antenne". Interviene anche il Pd: "Occorre fare subito un regolamento che la precedente amministrazione non ha fatto, quel poco che ora si può fare è contenere l’impatto sul paesaggio e sulla salute dei cittadini. A chi fino a pochi mesi amministrava la città chiediamo di evitare grottesche sceneggiate presentandosi al banchetto per la raccolta di firme".

