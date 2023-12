No all’autonomia differenziata: "A rischio il diritto allo studio"

Prosegue la carovana organizzata da Flc Cgil per dire no all’autonomia differenziata del ddl Calderoli in discussione al Senato. Dopo aver fatto tappa a Santarcangelo, Cattolica e Novafeltria – con gli interventi delle sindache Franca Foronchi e Alice Parma – la carovana si è fermata a Rimini con la partecipazione della presidente dell’assemblea legislativa, Emma Petitti e la vicesindaca Chiara Bellini. "Stesso Paese, stessi diritti: una, unica, unita la conoscenza non si spezza", è lo slogan scelto dal sindacato. Quattro le tematiche affrontate, fra cui la questione salariale nei settori pubblici e privati, la precarizzazione e la qualità del lavoro nella scuola, ma anche la privatizzazione e il finanziamento di scuola, università e ricerca, e, appunto, l’autonomia differenziata. La Cgil mette le mani avanti in difesa dell’articolo 117 della Costituzione, che definisce nero su bianco le materie di legislazione esclusiva per lo Stato. Fra queste, le più scottanti, sono le norme generali sull’istruzione, la tutela dell’ambiente e quella dell’ecosistema. "Il ddl Calderoli, rischia di distruggere il sistema nazionale di istruzione così come lo conosciamo". Spiega Simonetta Ascarelli, segretaria del sindacato scuola Flc Cgil. "Portiamo in piazza dissenso e preoccupazione, perché quello in opera è un intervento radicale e non si tratta solo di piccoli aggiustamenti previsti dal Titolo V della Costituzione". "Regionalizzare queste materie – continua la segretaria – va in direzione opposta alla regia nazionale e sovranazionale. Su certe materie – continua – nessuno si salva da solo. Risorse come l’acqua sono spesso di natura interregionale, la loro gestione non va pensata solo a livello regionale". Allerta anche sul tema istruzione: "Non vogliamo che venga frammentata regionalmente. Con il ddl Calderoli, il reclutamento dei docenti rischia di diventare regionale, come lo diventerebbe il salario, e ciò va all’opposto del principio ’stesso lavoro, stesso salario’".

Andrea G. Cammarata