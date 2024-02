"No alle fusioni a freddo, servono alleanze solide"

Come vanno le prove d’intesa col Pd a Rimini?

"Il campo progressista unito – risponde il senatore pentastellato Marco Croatti – ci può dare la forza politica per costruire un futuro più equo e sostenibile, riflettendo i principi di giustizia sociale, ambientale e di inclusione che da sempre caratterizzano il nostro agire. Ma in politica non funzionano le ‘fusioni a freddo’, serve un grande lavoro di confronto per costruire progetti credibili e forti nell’interesse dei cittadini".

Quindi?

"In provincia di Rimini, come in tutta Italia, il M5S si è dato l’obiettivo politico di cercare questo confronto. Lo stiamo facendo".

A che punto siete?

"Abbiamo già ufficializzato la lista a Bellaria. Negli altri comuni della provincia siamo al lavoro.

Stiamo verificando insieme ai vari gruppi territoriali l’ipotesi di progetti politici allargati alle anime progressiste dei comuni che andranno al voto. In base a questo percorso decideremo poi come comportarci".

A Bellaria Igea Marina sostenete il Pd. A Riccione avete rotto. Che succede?

"Serve un confronto su ogni territorio e desiderio di costruire progetti condivisi, trasparenti. Nel momento in cui questo non fosse possibile è meglio percorrere strade diverse. Il presidente Conte anche oggi ha parlato di campo giusto, non largo. L’alleanza non è strutturale o fatta sulla carta. Devono esserci le giuste condizioni, prima delle elezioni ma anche dopo".

Mario Gradara