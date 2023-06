"No alle pale eoliche" Tutti i Comuni le bocciano e preparano la battaglia

Approvato all’unanimità, giovedì, l’ordine del giorno con cui i Comuni della Valmarecchia dicono ’no’ ai nuovi impianti eolici previsti sui crinali al confine con la Toscana. Una decisione bipartisan, con cui l’Unione dei Comune si impegna "ad assumere le iniziative poliche necessarie nelle sedi competenti, per opporsi al rilascio delle autorizzazioni per l’installazione di pale eoliche sull’appennino nel territorio della Valmarecchia". Soddisfatto Patrick Wild, consigliere comunale di Santarcangelo e dell’Unione, firmatario della proposta. "Sono progetti che presentano forti criticità sotto tanti aspetti – ribadisce Wild – Si punta sulla quantità dei progetti in modo tale che qualcosa passi. Non a caso, quello di Poggio Tre Vescovi è stato ripresentato, nonostante fosse già stato bocciato per le criticità geologiche nella zona". "Serve cautela – prosegue Wild – L’impellenza di guidare la transizione ecologica è giusta, ma non si può fare tutto senza controllo. È importante che ci sia una condivisione con chi vive il territorio. Con le pale eoliche ci sarebbero conseguenze dirette, tra cui l’inquinamento acustico e visivo, e lo sconvolgimento delle strade e dei sentieri. A cui si aggiungerebbe il deprezzamento delle proprietà: le case perderebbro valore a causa degli impianti".

a.g.c.