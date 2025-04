"No alle pale, la Toscana blocchi i progetti"

Michele de Pascale alza la voce contro ’Badia del vento’ e i progetti degli altri maxi impianti eolici previsti ai confini con la Valmarecchia. Domani si concluderà la procedura di autorizzazione per ’Badia del vento’, impianto previsto in territorio di Badia Tedalda che, se realizzato, avrà un impatto fortissimo sulla Valmarecchia. Il progetto prevede 7 aerogeneratori alti 180 metri. Non è l’unico: sono stati presentati altri progetti, tra cui quello chiamato ’La Fonte’ (già depositato al ministero). Se tutti saranno autorizzati, spunteranno ai confini con la Valmarecchia 66 aerogeneratori alti come grattacieli. Alla vigilia dell’ultimo step per ’Badia del vento’, il presidente della Regione Emilia Romagna Michele de Pascale ha inviato al collega della Toscana Eugenio Giani una dura lettera, di cui siamo venuti in possesso, con cui chiede di fermare il progetto. Su ’Badia del vento’ "la Regione Emilia Romagna – scrive de Pascale – ha espresso più volte parere negativo, legato al forte impatto che l’opera avrà in un territorio particolarmente tutelato per l’importanza paesaggistica e il valore ambientale". Il progetto "non supera la criticità in merito all’idoneità delle aree: nella fascia di 3 km dall’impianto sono presenti beni tutelati". E ancora: ’Badia del vento’ avrà effetti negativi "sul paesaggio, sulla fauna, sulla compatibilità geologica e geomorfologica". E "di fronte ai potenziali e significativi danni, non sono individuabili forme di compensazione e mitigrazione". Il presidente dell’Emilia Romagna chiede alla Toscana "di rivedere la collocazione e configurazione degli impianti".

Un attacco durissimo. Che rafforza le proteste bipartisan fatte in questi mesi da parlamentari, sindaci, comitati, associazioni. Eppure la Toscana, che ha bocciato gli impianti eolici in Maremma, è intenzionata ad andare avanti con quelli a Badia Tedalda e dintorni. "Una follia l’annunciato via libera della Toscana al maxi impianto eolico ’Badia del Vento’ – ribadisce Fabiano Tonielli, sindaco di Casteldelci, tra i comuni più colpiti – La nostra posizione è contraria, così come quelle di tutte le amministrazioni della Valmarecchia e non solo". ’Badia del vento’ "sarà un’opera devastante, con ripercussioni gravissime sulle infrastrutture, sull’ambiente, sulle persone. In questi 2 anni abbiamo raccolto dati eleborati da enti qualificati, a partire dal Cnr, sull’impatto degli impianti. Andremo avanti contro questa follia. Vogliamo capire, vista la contrarietà anche del comune toscano di Sestino, come farà poi la Regione Toscana a parlare di una scelta unanime per quanto riguarda il proprio territorio".