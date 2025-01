"No alle pale". Parte la nuova mobilitazione

Vade retro invasione di pale eoliche, giù le mani dalla Valmarecchia e dal Montefeltro. Fa ancora discutere il progetto di parco eolico a due passi da Casteldelci, Pennabilli e Sant’Agata Feltria. ‘Appennino Sostenibile Crinali Bene Comune’ chiamano a raccolta il mondo della cultura e delle associazioni per firmare e inviare una lettera aperta contro la "bolla speculativa legata all’installazione di enormi pale eoliche, in zone a rischio idrogeologico, con abbattimenti di ettari di bosco e a ridosso di borghi medievali".

La lettera aperta è indirizzata al presidente della regione Toscana Eugenio Giani e al collega dell’Emilia-Romagna Michele de Pascale, dopo che gruppi di cittadini supportati da Italia Nostra, Wwf di Rimini e Forlì-Cesena e altre associazioni sono già scese in campo per difendere l’alta Valmarecchia da quella che definiscono "una grossa operazione speculativa".

Il 2025 dovrebbe essere l’anno decisivo per il capitolo impianti eolici, in particolare il progetto di Badia del Vento che dovrebbe sorgere a Badia Tedalda, provincia di Arezzo ma enclave in piena alta Valmarecchia.