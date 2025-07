"No all’ordinanza contro i distributori automatici"

Multa di 500 euro – al giorno – ai gestori di distributori automatici che non metteranno personale a sorvegliare le postazioni. Lo prevede l’ordinanza firmata nei giorni scorsi dal sindaco Jamil Sadegholvaad e in vigore da oggi. Il provvedimento, deciso dal Comune – in via sperimentale – per contrastare i problemi di ordine pubblico e sicurezza che spesso si verificano davanti ai distributori automatici in centro storico, dà ai gestori un mese di tempo per mettersi in regola. Controlli e multe partiranno dal mese di agosto. Contro il giro di vite alza la voce Confida, l’associazione italiana distribuzione automatica. "I gestori dei negozi automatici sono dei commercianti come gli altri – sottolinea il presidente di Confida Massimo Trapletti – Come loro, sono vittime dei balordi e dei vandali che coi loro comportamenti danneggiano proprietà e causano schiamazzi. Non si risolvono i problemi di degrado colpevolizzando i gestori dei negozi automatici. Quest’ordinanza finirà solo per causare danni economici agli operatori e metterà a rischio le loro attività". Confida ricorda che i negozi automatici sono dotati di sofisticate telecamere e vengono già sorvegliati, grazie ad accordi con gli istituti di vigilanza privata.