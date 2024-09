No vax, respinto il ricorso dei sanitari

La Corte europea di Strasburgo boccia i no vax impiegati nel settore sanitario sammarinese che rifiutarono il vaccino. La decisione della Cedu ha stabilito che la Repubblica di San Marino non ha violato il rispetto alla vita privata dei 26 operatori sanitari, 19 sammarinesi, cinque italiani e un moldavo, che si erano rivolti alla Corte, imponendo determinati provvedimenti su quanti non volessero vaccinarsi contro il Covid. Questo quanto stabilito dalla Corte europea dei diritti umani.

Nel ricorso si erano lamentati di essere stati di fatto obbligati a vaccinarsi, viste le conseguenze a cui sarebbero andati incontro altrimenti: essere sospesi senza paga, essere riassegnati a un altro impiego, o essere assegnati al servizio civile in cambio di una compensazione proporzionata al numero di ore lavorate. Nella sentenza i giudici evidenziano che il virus Covid-19 poteva avere gravi conseguenze per le persone, la salute pubblica, oltre che l’economia, e che gli Stati hanno l’obbligo di proteggere la vita di chi è sotto la loro giurisdizione. La Corte sottolinea anche che "le misure a cui i ricorrenti sono stati sottoposti – si legge nella decisione - erano temporanee e che quest’ultimi non hanno dimostrato in che modo abbiano inciso sulla loro dignità o sul loro benessere emotivo, né in che misura le perdite finanziarie subite abbiano aggravato la loro situazione materiale".

La Corte giunge quindi alla conclusione che le misure prese "erano giustificate e proporzionate agli obiettivi perseguiti e non hanno superato l’ampio margine di discrezionalità di cui godono gli Stati in materia di salute". Adesso le parti hanno tre mesi di tempo per un ricorso, per chiedere che il caso venga deferito alla Camera Grande della Corte europea dei diritti dell’uomo per una sentenza definitiva.