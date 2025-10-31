Nodo parcheggi sotto le feste, la sindaca Foronchi: "Ecco la mappa. E presto ne arriveranno di nuovi"

Per il periodo natalizio e di Capodanno, Cattolica si prepara ad accogliere cittadini e turisti rendendo nota la mappa dei parcheggi. Gli stalli liberi e gratuiti comprendono quelli di piazza De Curtis, con 260 posti disponibili dal primo dicembre, oltre alle aree di via Marconi, via Don Minzoni, via Verdi e via Lungo Tavollo, già gratuite dal primo ottobre, e via del Porto, aperta senza costi dal primo settembre. A disposizione anche spazi dedicati ai motorini. Le soste blu, invece, restano attive in piazzetta delle Erbe, piazza Repubblica e via Mancini. "Si tratta di aree a ridosso del centro commerciale naturale – spiegano la sindaca Foronchi e l’assessora Bartolucci – dove la sosta a pagamento garantisce rotazione, ricambio e maggiore dinamicità al flusso di chi sceglie Cattolica per passeggiare e fare shopping". Guardando al futuro, l’amministrazione comunale intende ampliare le possibilità di parcheggio e migliorare il decoro urbano. "Con il nuovo Piano Urbanistico Generale – sottolinea la sindaca Foronchi – avvieremo una ricognizione delle strutture dismesse, come gli alberghi non più in uso, per valutare la possibilità di trasformarle in giardini e aree di sosta. Una soluzione concreta per rispondere alle esigenze della città e del nostro commercio". Sul fronte della pulizia, l’amministrazione rinnova poi l’appello alla collaborazione di cittadini e attività economiche. "Il confronto con Hera è costante – conclude Foronchi – ma senza l’impegno di tutti nel corretto conferimento dei rifiuti è difficile mantenere il controllo e il decoro della città".

f.t.