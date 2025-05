Noemi in concerto al San Marino Outlet

Un grande nome per il primo concerto live organizzato a San Marino Outlet Experience. Sabato 24 maggio arriverà Noemi, una delle voci più particolari della musica italiana. La cantante romana, reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo e attesa dal tour estivo in partenza a luglio, si esibirà nella Event Plaza alle 18.30. L’evento, grazie alla sinergia con la segreteria di Stato per il Turismo e all’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino, sarà gratuito per tutti i partecipanti. "Per una struttura come la nostra la sinergia con il territorio è fondamentale – le parole del consigliere delegato di San Marino Outlet Experience, Roberto Berardi – Con la segreteria di Stato e l’Ufficio del Turismo abbiamo sviluppato da tempo un rapporto virtuoso per promuovere e valorizzare, attraverso iniziative condivise, la destinazione San Marino".