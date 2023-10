"Noi agenti faremo anche da guide ai turisti"

Un tour tra le bellezze e i monumenti di Santarcangelo, passando dalle grotte alla Rocca Malatestiana. Ma non è stata semplicemente una gita per loro, quella fatta giovedì pomeriggio dagli agenti della polizia locale nel centro storico. Il tour, condotto da Massimo Berlini, responsabile della Confesercenti e una dei volontari a cui si affida la Pro Loco per le visite guidate dei turisti, è servito a far conoscere meglio loro la storia e il patrimonio di Santarcangelo per poterli poi raccontare agli stessi turisti.

"È stata la Pro Loco a farci questa proposta – spiega il comandante della polizia locale di Santarcangelo, Fabio Cenni – e l’abbiamo accolta con entusiasmo. È la prima volta che si fa un’iniziativa del genere, che abbiamo ritenuto molto utile per la città". E a spiegare il senso dell’iniziativa è lo stesso comandante. "Capita sempre più spesso che i turisti che non arrivano qui a Santarcangelo con gruppi organizzati, chiedano anche a noi consigli su quali luoghi visitare. Negli ultimi anni ci sono stati parecchi avvincendamenti nel nostro corpo di polizia, non tutti conoscono la storia di Santarcangelo. Con la Pro Loco abbiamo così deciso di formarci sul campo. Con Berlini abbiamo passato in rassegna tutti i principali luoghi di interesse e approfondito la loro storia. Così ora sapremo fornire informazioni puntuali ai visitatori di Santarcangelo che chiedono consigli e indicazioni. È un servizio importante per una realtà come la nostra".

Cenni non vuol fermarsi qui. "È da tempo che stiamo valutando di fare un corso di dialetto romagnolo per gli agenti. Un’iniziativa che vuole andare incontro ai più anziani, che spesso parlano in dialetto anche quando ci chiamanìo. Comprenderli meglio significa poter capire meglio le loro esigenze e aiutarli".