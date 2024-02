"Noi agricoltori siamo fondamentali per il territorio. Dateci incentivi"

Le calamità che hanno colpito la Romagna nel 2023. Lo stato dell’arte dei provvedimenti per l’agricoltura e le prospettive future. Di questi e altri temi si discuterà oggi a Novafeltria (al teatro Sociale, inizio alle 16) all’incontro organizzato dalla Cia. "Parleremo anche di frane e smottamenti che sferzano la Valmarecchia – anticipa Lorenzo Falcioni (foto) vicepresidente Cia Romagna – dovuti a concause di eventi (l’alluvione del 2023 dopo la siccità del 2022). I danni idrogeologici hanno causato una riduzione del 30% dei terreni coltivati. E a parte qualche caso, non ci sono più le risorse per ripristinare quei terreni coltivabili, destinati a foraggio, cereali e silvicoltura".

Un tasto su cui batte pure Amos Mandrelli, agricoltore di San Leo e consigliere della Cia. "Il mio slogan è: se vuoi fare l’agricoltore in alta Valmarecchia è meglio che ti fai vedere dallo psichiatra". Per Mandrelli è evidente che l’aumento dei prezzi e il "calo produttività rendano ormai l’attività insostenibile. Non si può puntare sull’agricoltura in alta Valmarecchia". Agli agricoltori va riconosciuto il ruolo – fondamentale – di "manutentori. Perché se noi abbandoniamo il territorio gli effetti sono sotto gli occhi di tutti: fiumi che straripano, frane e incendi". Servono incentivi pubblici, visto che "noi garantiamo meno frane e anche meno problemi alle strade".