"Noi albergatori daremo energia alla città". Il presidente Montanari svela il progetto di costituire una Comunità rinnovabile: 400 hotel verrebbero dotati di impianti fotovoltaici

Gli hotel vogliono produrre energia per la città e i turisti. Quella che presenta il presidente di Federalberghi, Claudio Montanari, è una rivoluzione non solo perché mira a creare una Comunità energetica cittadina utilizzando oltre 400 palazzine a destinazione ricettiva, ma soprattutto perché si pone come alternativa a progetti imponenti e costosi, ovvero l’eolico in mare.

Montanari cosa avete in mente?

"Partiamo da principio. Da anni contestiamo il progetto eolico davanti alla nostra costa. Abbiamo anche un forum interno dedicato al tema. Crediamo tuttavia che oggi sia giunto il momento di andare oltre. Federalberghi è molto attenta alle rinnovabili e la direzione in cui vogliamo andare è proprio questa".

Quale sarà la prossima tappa?

"Entro la fine dell’anno vogliamo organizzare un convegno per presentare l’idea e raccogliere contributi tecnici e politici. C’è infatti un tema sul quale chiediamo alle istituzioni e alla politica azioni concrete. Oggi se un imprenditore intende collocare pannelli fotovoltaici sulla propria struttura ricettiva si trova a dovere affrontare obblighi burocratici molto pesanti che possono scoraggiare l’investimento. Non chiediamo corsie preferenziali, basterebbero procedure chiare in linea con quanto accade per un condominio o una casa dove gli adempienti sono minori e semplificati".

Poi si parte?

"È da alcuni anni che valutiamo la possibilità di costituire una Cer, comunità energetica rinnovabile. Oggi che le procedure sono più chiare i temi sono maturi per procedere"

E le pale in mare?

"Avere centinaia di edifici in una cittadina capaci di generare una gran quantità di energia rinnovabile attraverso pannelli fotovoltaici, sarebbe una risposta importante. Tutto questo accadrebbe senza intaccare il territorio e il paesaggio. Peraltro stiamo parlando di autoconsumo, dunque di un’energia che rimarrebbe su questo territorio a vantaggio e utilizzo di turisti e cittadini, con vantaggi economici che ricadrebbero sulla città. Questo non accadrebbe con un impianto eolico in mare dove l’energia prodotta finirebbe nella rete nazionale".

Cosa può fare il Comune e cosa compete alle norme nazionali?

"Con il Comune stiamo dialogando da un anno per una semplificazione burocratica, e c’è disponibilità a farlo. Alcune norme sono di carattere nazionale ed è per questo che la nostra richiesta di impegno è indirizzata anche ai parlamentari locali".

Quanto guadagnerebbero gli hotel?

"I vantaggi sarebbero per tutti. L’iniziativa sarebbe di interesse pubblico".

Andrea Oliva