‘Noi della rocca’ c’è per i Balconi fioriti

L’anno scorso nessuno si candidò. Il bando per organizzare ‘Balconi fioriti’, la tradizionale kermesse di Santarcangelo di maggio dedicata a fiori e piante, andò deserto. Per salvare la manifestazione, il Comune affidò l’organizzazione dell’evento a ‘Noi della Rocca’ (l’associazione che ha inventato ‘Balconi fioriti’) e a Blu Nautilus, la società che organizza le fiere di San Michele e San Martino e che per tanti anni ha gestito anche ‘Balconi fioriti’. Quest’anno l’amministrazione comunale ci ha riprovato con un nuovo bando: i termini per presentare le offerte scadranno sabato. Chi vince, gestirà l’evento per questo e per il prossimo anno, con possibilità di rinnovo anche per il 2025. A pochi giorni dalla scadenza del bando, una cosa è certa: stavolta non andrà deserto. ‘Noi della Rocca’ ha deciso di presentarsi, e sta elaborando in queste ore l’offerta da presenta al Comune. Non è ancora stato definito se si avvarrà della collaborazione di Blu Nautilus per la parte commerciale (il rapporto con gli espositori) e logistica, o se invece tenterà di fare da sola. Ma la buona notizia è che ‘Balconi fioriti’, nonostante il Comune abbia pubblicato il bando solo pochi giorni fa e a soli due mesi dalla manifestazione, in programma il 13 e il 14 maggio, si farà.

Non è escluso che altri soggetti si presentino alla gara, oltre a ‘Noi della Rocca’. Tra gli elementi di merito che saranno valutati dal Comune nella selezione, la presentazione di un progetto in grado di caratterizzare e specializzare ulteriormente la manifestazione, coinvolgere associazioni, scuole, altri eventi e realtà locali, rinnovare l’organizzazione generale e il piano parcheggi, rafforzare il profilo ecologico con attenzione a pulizie e utilizzo di stoviglie plastic free. Verranno premiati anche un piano comunicazione innovativo e l’avere un’esperienza consolidata nella gestione di manifestazioni a carattere florivivaistico. La formula di Balconi Fioriti resterà quella consolidata, a partire dalla sua collocazione in centro storico.

L’evento si svolgerà nelle piazze Ganganelli, Marini e Marconi, all’arena Supercinema e al parco Campo della Fiera, nonché nelle aree limitrofe che comprendono le vie Don Minzoni, Cavour, Molari, Matteotti e Saffi. Chiunque vincerà il bando avrà la possibilità di far lavorare alla kermesse fino a 150 espositori.

La priorità, come sempre, verrà anche in questo caso data a vivai e aziende attive nel campo del giardinaggio e dell’agricoltura.