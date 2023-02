Una cena da leccarsi i baffi, secondo le ricette di Artusi. A organizzarla, domani a Villa Malatesta a Poggio Torriana (inizio alle 20), sarà ’Noi della Rocca’ di Santarcangelo, in collaborazione con l’associazione delle Mariette di Forlimpopoli, le custodi della tradizione culinaria di Artusi. Si partirà con un aperitivo, seguito da cappone in galantina, cappelletti, stracotto e tante altre ricette. A curare la selezione dei vini per la serata Filippo Burioli, presenti anche Maria Cristina Geminiani, titolare della Fattoria Zerbina, e Renato Brancaleoni con uno speciale formaggio. Info e prenotazioni via mail a [email protected]