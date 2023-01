"Noi, fantasmi della montagna Agevolazioni minime, siamo soli"

"Siamo dimenticati. Fantasmi. Non esistiamo. La nevicata di questi giorni ci ha messo in ginocchio. Danni pesantissimi, che per un piccolo comune come il nostro sarà impossibile pagare".

E’ un invito a nozze quello che rivolgiamo a Mauro Giannini, sindaco di Pennabilli, borgo dell’Alta Valmarecchia da giorni sotto la neve, chidendogli del problema spopolamento.

Le immagini del suo borgo sommerso da due metri di neve hanno imperversato su tg, giornali e siti web.

"Vero, peccato che non basti essere considerati, anche a ragione, un ’borgo incantato’, un paese delle favole, per risolvere tutti i problemi. La verità è che ci abbandonano".

Ci sono finanziamenti statali e regionali per zone montane come la Valmarecchia, finanziamenti che ad esempio non ha la Valconca: non bastano?

"Sa quanto ci arriva?"

Lo dica.

"Trentamila euro l’anno. Una cifra ridicola. Che prendono anche Verucchio e Poggio Torriana, per dire, pensi un po’".

Cosa servirebbe per evitare la fuga dei 2.622 residenti ’superstiti’?

"Per prima cosa le strade, come la Nuova Marecchiese, per evitare l’isolamento. Poi contributi per le emergenze, collegamenti con il trasporto pubblico, che mancano. E defiscalizzazioni".

Meno tasse?

"Agevolazioni per chi abita tra i lupi. Qui il costo della vita è molto più alto che in pianura e in città".

Perché?

"Perché le botteghe i hanno pochissimi clienti, e per non chiudere devono alzare i prezzi".

Cos’altro?

"Meno vincoli e divieti per chi vuole costruire, la Soprintendenza ha tempi lunghissimi".