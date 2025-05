"Noi farmacisti incassiamo solo le lamentele"

"Qualche protesta c’è, come è logico che sia quando si introduce un aumento del costo del farmaco". Giulio Mignani, presidente dell’Ordine dei farmacisti della provincia di Rimini, apre le braccia, visto che i farmacisti sono parte passiva in questa vicenda. "C’è chi si lamenta con noi, ma i farmacisti non possono che applicare la misura richiesta". Costo a parte, anche in farmacia si sta generando confusione in materia di esenzioni. "Ci sono casi in cui i pazienti si presentano e si trovano a pagare il farmaco anche se pensavano di essere esentati. Ma su questo non siamo certo noi il soggetto che deve pensare all’ottenimento dell’esenzione da parte dei pazienti. Ci devono pensare i medici".

Nelle farmacie non resta che incassare le lamentele e gestire la nuova misura anche se "per noi è un ulteriore aggravio di lavoro, non solo senza alcuna retribuzione, semmai ci rimettiamo". Per prima cosa il presidente Mignani vuole sgombrare il campo da dubbi che potrebbero generarsi tra i cittadini. "Noi farmacisti anche se incassiamo il ticket, di quella cifra non ci rimane proprio nulla, zero. Al contrario anche noi paghiamo l’introduzione di questa nuova misura. Tanti cittadini pagano con la parta di credito o il bancomat, ciò comporta che le farmacie versano la commissione per la transazione, senza avere ottenuto nulla del ticket che viene girato alla Regione". In questi primi giorni della nuova misura le farmacie hanno pagato in proteste di alcuni pazienti e maggior carico burocratico.

I farmacisti non avranno un centesimo dei soldi incassati con il ticket il cui utilizzo verrà precisato da un accordo che sigleranno a livello regionale Regione e sindacati.

Nel corso del confronto che ha preceduto l’introduzione della nuova misura, Regione e sindacati hanno convenuto sulla necessità di sottoscrivere un documento di indirizzi per condividere gli obiettivi nel concreto, a partire dai quali realizzare la riforma del servizio sanitario regionale, il potenziamento dei servizi rivolti alla non autosufficienza e di quelli rivolti alla salute e sicurezza sul lavoro.