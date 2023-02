"Noi insultati da tutta la tribuna Parole terribili, Artur ha pianto"

"Non è la prima volta che subisco insulti e cori razzisti. Di solito mi concentro sul gioco, ma questa volta non era possibile. Mi hanno urlato di tutto, è stato tremendo". Benjamin Mokulu, giocatore dello United Riccione, torna ai minuti della partita giocata con il Sant’Angelo Lodigiano. A quelle urla, a quelle parole gridate dagli spalti, alle "banane", le parolacce e all’indifferenza.

Mokulu, quante volte le è capitato di vivere una situazione simile?

"A questo livello mai, è stata la prima volta. Io cerco sempre di essere forte. Non voglio rispondere perché a queste persone non voglio dare la soddisfazione di essere considerate per quel che dicono. Ma domenica non era possibile. E quando ho mostrato il mio disappunto è andata anche peggio perché non solo quei gruppetti di ragazzi, ma l’intera tribuna mi ha preso di mira".

Non è stato il solo a essere insultato.

"No, lo hanno fatto anche con i miei compagni in panchina. Forse si sono accaniti ancor più su di loro. Artur (appena 18 anni ndr) stava facendo riscaldamento, ma non ce l’ha fatta a continuare. E’ tornato in panchina e si è messo piangere".

Benjamin, lei ha una lunga carriera alle spalle, tra l’estero e l’Italia, quante volte è stato insultato con cori razzisti?

"Mi è capitato almeno sei o sette volte da quando gioco qui in Italia. Prima, sia in Belgio che in Francia non mi era mai accaduto. Di questo mi dispiace".

Di cosa?

"Quando accadono questi fatti poi gli articoli vengono letti e all’estero si pensa che qui sia così, ci sia il razzismo".

Non è così?

"Non proprio. Fuori dal campo non ho mai subito queste cose".

Come si trova a Riccione?

"Qui la vita è fantastica. La squadra è un bel gruppo e la città è bellissima, un luogo dove la mia famiglia si trova bene".

Il razzismo è legato al tifo?

"Non banalizzerei quanto accaduto. Quanto ha fatto la sindaca incontrandoci è importante".

Le era mai capitato di confrontarsi con un primo cittadino su questo tema?

"No, è la prima volta, e devo dire che mi ha fatto piacere. Ho visto una persona che teneva molto a contrastare quanto accaduto. Vedere un esponente delle istituzioni così impegnato è importante. Spero che il suo impegno possa portare a migliorare le cose".

Andrea Oliva