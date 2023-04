"Noi ragazzi i lavoratori più sfruttati"

"E’ la nostra generazione quella più colpita dalle ingiustizie del lavoro turistico stagionale precario e sfruttato in riviera. Serve un serio contrasto al lavoro povero". Parlano Renè di Martino, 21 anni, e Elenora Martello, 25, neoeletti segretari dei Giovani Democratici della provincia. "Abbiamo una posizione netta sul tema del lavoro stagionale connesso sia allo sfruttamento dei migranti che dei cittadini italiani, in merito a orari e salari, ma anche condizioni di lavoro. Ci sentiamo coinvolti direttamente su questo tema conoscendo la realtà del lavoro stagionale a Rimini dove spesso mancano tutele e non vengono stipulati contratti chiari. Vogliamo far sentire la voce della nostra generazione spesso ignorata. Lo sfruttamento colpisce molto noi giovani che siamo i più impiegati in contratti stagionali. Dobbiamo dar valore a tutte quelle professioni che permettono di fornire una esperienza di qualità ai turisti: camerieri, balneari, receptionist, commessi, lavapiatti. Chidiamo salari adeguati, orari di lavoro umani e contratti giusti per rendere sostenibile il sistema turistico".

m.gra.