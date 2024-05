NOI RIMINESI

I bambini nascono se e quando fa comodo ai genitori, vivono gran parte delle giornate senza di loro, servono per vendere e far vendere alla tivù, sorridendo a pagamento fin dalla più tenera infanzia. Oppure muoiono di stenti, di fame, di sete, in tante regioni del mondo: e noi ne ricaviamo dei commoventi servizi televisivi che ci fanno sentire tanto buoni. I bambini che abbiamo dovremmo accarezzarli ogni giorno. Invece no. Facciamo di tutto per allontanarli. Renderli invisibili. Mettiamo i giochi a pagamento in spiaggia, disincentivando la loro presenza. Il mondo dell’infanzia, celebrato come territorio felice dell’assenza di linguaggio e di pensiero (infans è colui che non parla, ed è pertanto spensierato, cioè non pensa) di questi tempi sta mostrando un suo lato oscuro. I giochi dei bambini sono veri lavori che impegnano l’intera personalità del piccino. L’adulto deve rispettarli, senza imporgli tariffe o barriere. I grandi credono che i giochi dei bambini siano soltanto divertimenti, del tutto diversi dalle occupazioni serie, come frequentare la scuola, fare i compiti. Invece quando i bimbi imparano a scendere i gradini di un castello con le mani e coi piedi o imparano a saltare la corda, compiono un vero lavoro, imparano a stare al mondo. Lasciamoglielo fare gratis.