NOI RIMINESI

Dalle mail che ci arrivano ogni giorno, traspare a volte un panorama sconfortante: troppe persone deboli e indifese restano ai margini della nostra società. Le offende soprattutto la dimenticanza e la lentezza dei responsabili dell’ordine civile. Il padre di cui lei parla si esprime in un italiano incerto; ma appunto per questa sua umiltà, riesce a esprimere subito la sincerità dei sentimenti, lascia intuire molte più cose di quelle che dice. Il suo è un rammarico più che un rimprovero. E io non so che dire. Certo, non sono io a fare le leggi o a farle eseguire. Però non mi sento tranquillo; mi sento irritato e confuso. Da una parte so quanto poche siano le forze di un giornalista contro l’inerzia delle istituzioni, ma dall’altra la voce della coscienza mi ammonisce che un giornalista non dovrebbe mai stancarsi di ricordare ai governanti gli impegni che hanno assunto di fronte al Paese: specialmente quando quegli impegni riguardano categorie di persone che, per essere disorganizzate, non possono fare valere le loro ragioni mediante proteste massicce, scioperi e pressioni politiche.