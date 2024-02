NOI RIMINESI

A forza di giocare ai quattro cantoni, pardon saggi, il Pd si è perso per strada. Meglio che nessuno lo governo, piuttosto che a farlo sia quello dell’altra corrente. Così in poche ore si è deciso di annacquare la minestra condendola con i soliti noti, rigorosamente catalogati dall’una e dall’altra parte. Tutto da manuale, che neppure il mitico Cencelli avrebbe confezionato con tale cura e precisione. Dei quattro eletti potremmo passare presto a sei: dal poker alla briscola. Proprio per evitare che da qui al congresso del partito qualcuno possa allungare la manina sulla poltronissima. Cosa importa se gli iscritti sono meno di quelli del circolo Arci? Quello che conta è dare le carte quando sarà il momento di stabilire candidature e incarichi annessi. Qualcuno dirà che Filippo Sacchetti era ormai al capolinea, e che per dare una scossa al Pd servono gente nuova e nuove idee. Benissimo. Sarebbe stato carino trovarne traccia anche nella nomina del quadrunvirato. Per carità, si tratta di volti più o meno freschi e di persone molto perbene. Ognuno con un padre o una madre (politici) alle spalle, chiamati a sorvegliare le mosse del compagno di banco, in attesa della resa dei conti finale.