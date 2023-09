NOI RIMINESI

Non sarà un’analisi politica in punta di penna, ma la sua ricostruzione del momento di bonaccia rende bene l’idea. A Bellaria hanno rotto gli indugi, ma difficilmente il candidato del Pd potrà impensierire il sindaco uscente Giorgetti, salvo clamorose sorprese. Nel resto dei 1516 Comuni chiamati alle urne il prossimo anno, le trattative sembrano ancora in alto mare. E’ certamente vero che il centrosinistra a trazione piddina è attraversato da correnti gelide che rendono perigliosa la rotta della neo segretaria Schlein; Bonaccini, a queste latitudini, ha ancora il timone saldamente in mano, ed è la ragione dei sempre più evidenti contrasti tra le due anime del partito alle prese con la scelta dei candidati sindaci. Anche nel centrodestra si naviga in acque agitate. Il peso di Fratelli d’Italia all’interno della coalizione spinge i dirigenti locali a rivendicare visibilità e poltrone, di fatto ridimensionando nel Riminese il ruolo esercitato dalla Lega, che nelle ultime tornate elettorali ha potuto fare il bello e il cattivo tempo. Forza Italia, orfana di Berlusconi, tenta di garantirsi un margine d’azione prima che le urne decretino una flessione annunciata. In soldoni, dovrà avere pazienza. Prima di avere il nome dei candidati potrà serenamente mangiare il panettone.