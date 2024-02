NOI RIMINESI

Non bastavano i sacchetti di plastica per raccogliere le feci, adesso anche la bottiglietta di plastica, per la pipì. Una volta andare fuori per portare a passeggio il cane poteva anche essere rilassante. Facevi un giretto per sgranchirti le gambe. Vabbè, per molti era ugualmente fastidioso, perché magari si era stanchi e andare la sera per strada con il freddo, solo per far contento il cane, non era poi così piacevole. Ma adesso, con tutte queste regole, accompagnare il proprio animale lungo i marciapiedi cittadini, è un vero e proprio calvario. Però l’ordinanza in questione fa acqua (scusate il termine) da tutte le parti. Mi domando un po’ di cose. Ad esempio, la bottiglietta quanto deve essere grande? Perché un conto è portare a spasso un barboncino e allora non ci sono problemi, basta un piccolo contenitore. Perché dipende poi dalla grandezza del cane. Se si tratta, faccio per dire, di un San Bernardo, allora bisognerebbe uscire con una tanica da 5 litri, altro che bottiglietta. E poi non basterebbe uno spruzzino per dare una sciacquata, ma servirebbe piuttosto un’idropulitrice.