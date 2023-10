NOI RIMINESI

La classifica è disposta non per denunce assolute ma per rapporto tra denunce e popolazione residente. Dunque è chiaro che il rapporto si alza in virtù di una minore popolazione (la provincia di Rimini ha 350mila abitanti, Milano, Napoli e Roma alcuni milioni). Nel 2020 sempre il Sole 24 Ore stilò una classifica ponderata, in cui gli analisti prendevano in carico e ‘pesavano’ le presenze turistiche sui singoli territori in relazione ai reati denunciati. Bene, da quella classifica scaturì che la provincia di Rimini era al quinto posto tra i territori più sicuri, preceduta solo da Aosta, Trento, Bolzano e Venezia. Il Sole 24 Ore e non la gazzetta di Palazzo Garampi. Nel 1998 i reati denunciati in provincia erano quasi 29mila, ora poco più di 21mila. Ricordo ancora le lettere di fuoco che l’allora sindaco Chicchi inviava al Sole consigliando di tenere presente la correzione turistica. In queste classifiche incide la propensione a fare denuncia. Diciamo che a Milano, a Rimini o a Bologna il cittadino fa ancora denuncia per il furto di una bici o di un ciclomotore. In altre zone d’Italia probabilmente no. Se poi vogliamo dire che il centro di Milano o di Rimini sono peggio di Caivano perchè lo dicono queste classifiche beh...opinione sua.