NOI RIMINESI

Alla fine ha prevalso il buon senso. I liceali italiani non saranno costretti a girare l’Europa per fare i camerieri. Certo, fa più figo servire ai tavoli di un localino a Londra piuttosto che strofinare bicchieri a Viserbella, ma intere generazioni di imprenditori turistici sono cresciute nella bottega di famiglia. Anche chi ha scelto poi di diventare avvocato, medico o impiegato si è fatto le ossa dietro un balcone o nella reception di un hotel. Lezioni di vita, occasioni di crescita. Oggi vengono liquidati come bamboccioni, ma tutto rema contro i ragazzi della Generazione Z. A partire dalla legge, che fissa paletti e limiti, come quelli previsti per l’apprendistato. Dicono che non hanno voglia di lavorare, ma la verità è che sono le condizioni di lavoro a spingere i giovani verso il divano. A fare il resto pensano i genitori, sempre più apprensivi e protettivi, che invece di guidarli li sorvegliano, utilizzando gli stessi strumenti: geo localizzatore, messaggistica, app. Un regime di libertà vigilata. Forse qualcuno ricorderà come vivevano i loro coetanei all’epoca dei telefoni a gettoni. Partivi per un viaggio e tornavi due settimane dopo, una chiamata al volo tra una e l’altra.

E tanti saluti.