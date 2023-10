NOI RIMINESI

Ci mancavano soltanto i ‘negazionisti’ della tombola per chiudere il cerchio. Non me ne voglia, ma credo che alimentando timori non giustificati si finisca per fare il gioco di chi sostiene che il Covid è stato un brutto raffreddore. Siamo tutti felici che di essere tornati a vivere in serenità una delle più amate tradizioni riminesi. E sarebbe davvero sorprendente che così non fosse, visto che non esistono ragioni per proibire assembramenti e incontri pubblici. Il virus circola, e fa ancora vittime, ma secondo le autorità sanitarie non ci sono le condizioni per imporre restrizioni sociali. San Marino nei giorni scorsi ha reintrodotto l’utilizzo della mascherina in ospedale: una misura precauzionale che, in ambienti a rischio, è consigliabile a prescindere dal Covid. L’estremismo alla rovescia di coloro che temono anche solo di respirare è dannoso come le crociate anti-scientifiche dei No vax. - A proposito, politicamente che fine hanno fatto? – Sul fronte degli ‘allarmisti’ si registrano previsioni poi smentite nei fatti, una su tutte l’annunciata (e per ora non pervenuta) recrudescenza del virus all’apertura dell’anno scolastico. Insomma, tante palle... di vetro.