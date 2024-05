NOI RIMINESI

I giovani e l’alcol. Un problema che ha radici profonde, se ne parla da anni ma è difficile trovare una soluzione. Perché i ragazzi si ubriacano? Tante le risposte: lo fanno per sentirsi più forti e disinibiti, per essere i migliori, per essere al top come quelli dei film e delle pubblicità. Non devono neanche compromettersi con temibili pusher di stupefacenti, basta aprire il frigo di casa o incontrare gli amici al locale più trendy che c’è, o meglio ancora recarsi nel supermercato sotto casa. E allora vai giù con vino e superalcolici – la birra è più snobbata – e ha inizio la corsa cieca verso l’alcolismo. Siamo passati da una cultura mediterranea del consumo di alcol, con un uso alimentare del vino durante i pasti, a una cultura anglosassone che vede l’alcol come veicolo aggregativo. I ragazzi bevono per stare insieme, insomma. Per essere più sciolti nel fare amicizia, per essere o almeno sembrare, più intraprendenti. Ma non solo, tra gli altri fattori scatenanti c’è anche lo spirito di emulazione di modelli proposti dai mass media, in cui i giovani si identificano alla ricerca di una personalità più potente. Bevono per sentirsi più sicuri e invece finiscono solo per essere più spavaldi e più incerti nella guida, se dovessero mettersi al volante. E questo non riguarda solo i giovani.