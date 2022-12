NOI RIMINESI

E’ vero, basterebbe poco per aiutare i giovani. La pandemia ha aumentato un malessere che già era percepito da tempo nei servizi pubblici e privati. È arrivato il tempo non solo di ascoltare ma di essere pronti a sentire davvero cosa hanno da dire gli adolescenti e le adolescenti, cosa vivono e come si sentono, per poi svolgere una funzione adulta davvero autorevole. Vediamo i giovani spesso smarriti, persi. L’incertezza nel futuro c’è sempre stata, ma una cosa è vedere il futuro con speranza oppure vederlo con disperazione. Noi adulti dobbiamo tornare a dire ai giovani che comunque qualcosa di bene verrà, che vale la pena scommettere sul futuro, che la speranza è tutto. Si dice che mancano i punti di aggregazione. Eppure servirebbero, molto più di ieri. Occorrerebbero luoghi dove gli adolescenti possano costruire il loro mondo: allegro, semplice, intelligente. Posti dove gli smartphone sono spenti, dimenticati negli zaini. Dove si impara a comunicare anche senza telefonini, dove c’è tanta spinta per la relazione umana. Giovani che seguono i valori di Robert Baden-Powell, il padre degli scout. Uno convinto che "se fossero i ragazzi a guidare il mondo, avremo un mondo pieno di allegria, bontà e amicizia".