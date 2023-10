"Noi vittime dell’odio religioso"

"E’ come se l’avessero uccisa due volte". E’ un commento che corre di bocca in bocca, e che riempie di rabbia e indignazione la comunità dei Testimoni di Geova di Rimini. Stupore e amarezza vanno di pari passo di fronte ai messaggi carichi di veleno che un profilo Facebook ha riservato a Pierina Paganelli, la vittima dell’omicidio di via Del Ciclamino. Messaggi infarciti di insulti e offese irripetibili che, pur non essendo direttamente collegati con i fatti di Ca’ Acquabona, sono indicativi di una forma di odio religioso nei confronti dell’organizzazione a cui apparteneva l’ex infermiera di 78 anni, uccisa con coltellate alla schiena, torace e gola. Il profilo Facebook in queste ore è stato oggetto di una segnalazione alla Procura di Rimini. "Sono parole che ci rattristano molto - commenta Roberto Guidotti, portavoce dei Testimoni di Geova per l’Emilia Romagna -. Non è la prima volta che la nostra comunità finisce nel mirino di persone che utilizzano l’arma dei social per seminare odio. Tuttavia, siamo rimasti interdetti e addolorati quando abbiamo scoperto che la destinataria di quei messaggi era una persona a noi molto cara, la cui morte ci ha riempito di grande sconforto".